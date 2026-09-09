Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn gesperrt – Polizeieinsatz

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Polizeieinsatz sperrt Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn seit Mittwochnachmittag für Verkehr
- Mediensprecherin bestätigt «polizeiliche Massnahmen», Details bleiben vorerst unklar
- Verkehr wird umgeleitet, Sperrung dauert bereits über eine Stunde
Am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn findet am Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz auf der deutschen Seite statt. Mediensprecherin Katharina Kessler der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein bestätigt auf Blick-Anfrage, dass aktuell «polizeiliche Massnahmen» stattfinden. «Seit gut einer Stunde ist der Grenzübergang für den Verkehr gesperrt», sagt sie. Der Verkehr wird deshalb umgeleitet. Nähere Angaben zur Art des Einsatzes können derzeit aufgrund der laufenden Massnahmen nicht mitgeteilt werden.
+++Update folgt+++