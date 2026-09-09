Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn gesperrt – Polizeieinsatz

Der Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn ist aktuell gesperrt. Auf der deutschen Seite findet ein Polizeieinsatz statt. Die Hintergründe sind aufgrund des laufenden Einsatzes noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizeieinsatz sperrt Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn seit Mittwochnachmittag für Verkehr

Mediensprecherin bestätigt «polizeiliche Massnahmen», Details bleiben vorerst unklar

Verkehr wird umgeleitet, Sperrung dauert bereits über eine Stunde

Am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn findet am Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz auf der deutschen Seite statt. Mediensprecherin Katharina Kessler der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein bestätigt auf Blick-Anfrage, dass aktuell «polizeiliche Massnahmen» stattfinden. «Seit gut einer Stunde ist der Grenzübergang für den Verkehr gesperrt», sagt sie. Der Verkehr wird deshalb umgeleitet. Nähere Angaben zur Art des Einsatzes können derzeit aufgrund der laufenden Massnahmen nicht mitgeteilt werden.

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