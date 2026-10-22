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Dach stürzt ein
Hier wütet das heftige Erdbeben in Tibet

In Tibet hat sich am Donnerstag am späten Abend ein heftiges Erdbeben ereignet. Es handelte sich dabei um ein Beben der Stärke 7,0.
Publiziert: vor 4 Minuten
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