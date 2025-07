1/6 Letztes Wochenende feierten Herat und Arta A. ihre Hochzeit. Foto: zVg

Darum gehts Schweizer Paar feiert luxuriöse Hochzeit im Kosovo mit Autokorso

Brautabholung mit Luxusautos als wichtiges albanisches Hochzeitsritual

250 Gäste, viele aus der Schweiz und Deutschland, feierten bis spät Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Helena Graf Reporterin

Ein Korso aus Luxusboliden, auf den Motorhauben die albanische Doppeladler-Flagge, bahnt sich seinen Weg durch die kosovarische Kleinstadt Lipjan. Passanten bleiben stehen, zücken ihre Handys, filmen. Oder beginnen zu tanzen. Szenen, wie aus einem Musikvideo. Für den Schweizer Heset A.* (25) und seine Frau Arta* (25) der bislang wichtigste Tag ihres Lebens.

«Die ganze Stadt weiss, dass wir geheiratet haben», scherzt Heset A. eine ganze Woche nach der Hochzeit. Die Videos ihres PS-starken Autokorsos sind den sozialen Medien viral gegangen. «Wir sind völlig überwältigt von den zahlreichen Reaktionen», sagt der Bräutigam zu Blick.

Heset A. ist in der Schweiz aufgewachsen, seine Frau Arta in Norddeutschland. Sie lernten sich über gemeinsame Freunde kennen. Beide haben kosovarische Wurzeln. «Die Sommer unserer Kindheit verbrachten wir im Kosovo», erzählt er.

«Viele Autofans im Freundeskreis»

Den Heiratsantrag habe er Arta in Norddeutschland gemacht. Im engsten Kreis, nach der Arbeit, ganz schlicht, einfach. Sie sagte Ja – und zog zu ihm in die Schweiz.

Im Gegensatz zur Verlobung sollte die Hochzeit alles andere als schlicht werden. Ein grosses Fest im Kosovo, 250 Gäste, viele aus der Schweiz und Deutschland. «In unserem Freundeskreis gibt es viele Autofans», erklärt Heset A., der selbst einen grünen Mercedes GT R mit 585 PS fährt. Die Gäste kamen also in Ferraris, Lamborghinis und BMWs mit Schweizer Nummernschilder an.

Die Brautabholung ist bei vielen albanischen Hochzeiten zentral: Der Bräutigam und dessen Familie bringen die Braut von ihrem alten Zuhause ins neue, gemeinsame Zuhause. Früher fand das Ritual noch mit Kutsche und Pferden statt. Heute mit Autos – oder im Fall des Ehepaars A.: mit Luxusschlitten.

Mit Polizei abgesprochen

«Für den Autokorso haben wir uns extra mit der Polizei abgesprochen», erzählt der Bräutigam. So hätten sie sich an die Verkehrsregeln halten müssen und nur auf einem Abschnitt hupen dürfen. «Uns war dieses Ritual wichtig, weil es in unserem Kulturkreis tief verwurzelt ist», erklärt das Paar.

So kam es also zur Szene in dem Video, zum Konvoi der Luxusboliden. Das Brautpaar selbst sitzt in seinem geschmückten grünen Mercedes, Heset A. am Steuer. «Die Freude der Menschen auf den Strassen war spürbar. Überall wurde gejubelt, getanzt und mitgefeiert», erinnert sich der 25-Jährige. «Es war ein stolzer und emotionaler Moment, den wir nie vergessen werden.»

Die Gäste hätten bis tief in die Nacht gefeiert. «Viele sagten uns, dass unsere Hochzeit die Hochzeit des Jahres sei», sagt Heset A. «Wir sind einfach nur dankbar für all die Liebe, die wir an diesem Tag erleben durften.»

* Namen bekannt