Ein türkischer Militärhelikopter ist am Dienstag während eines Trainingsfluges abgestürzt. Fünf Soldaten sind dabei ums Leben gekommen. Es ist nicht der erste Absturz in diesem Monat.

Angela Rosser Journalistin News

Das türkische Verteidigungsministerium teilt mit, dass am Dienstag ein AS-532-Helikopter während eines Trainingsflugs in der Nähe von Eskisehir abgestürzt ist. Wie mehrere Medien berichten, kamen dabei fünf Soldaten ums Leben.

Laut einem Bericht von «Turkiye Today» ereignete sich der Absturz gegen 20 Uhr Ortszeit nahe der Strasse zwischen Eskisehir und Kutahya. Die sofort entsandten Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Sanität seien noch immer im Einsatz an der Unglücksstelle, heisst es.

Transport- und Rettungshelikopter

Über die Ursache des Unglücks gibt es noch keine Angaben. Der abgestürzte AS-532-Helikopter gehört zur Cougar-Familie, einer Reihe von mittelschweren, zweimotorigen Transport- und Rettungshelikoptern, die von Airbus Helicopters (ehemals Eurocopter) hergestellt werden. Dieses Modell wird weltweit von mehreren Luftstreitkräften eingesetzt.

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Bereits vier Tote vor zwei Wochen

Der tragische Unfall ist bereits der zweite Absturz eines Militärhelikopters in der Türkei innerhalb von weniger als zwei Wochen. Bereits am 12. November war ein S-70-Helikopter im Bezirk Yesilyurt in der Provinz Malatya abgestürzt. Vier Soldaten kamen dabei ums Leben.

Laut Angaben des Verteidigungsministeriums ist die Ursache auch bei diesem Vorfall weiterhin unklar. Trümmerteile des S-70 beschädigten damals ein Wohnhaus und verletzten zwei Zivilpersonen leicht.