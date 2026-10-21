2005 gewann Matthias Ross eine kanadische Privatinsel bei Haribo, jetzt will er sie loswerden: Für rund 220'000 Euro ist das 6,5 Hektar grosse Grundstück in Nova Scotia zu haben.

Darum gehts Ross gewann 2005 bei Haribo eine 6,5 Hektar grosse Insel in Kanada, Preis: rund 220'000 Euro

Blockhütte, Schuppen, Steg, zwei Boote, Solarstrom und Kompost-WC gehören zur Insel in Nova Scotia

Visit Sweden vergibt Inseln auf Zeit; die NKL verlost 2027 eine Insel im Wert von drei Millionen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Eine Insel ganz für sich allein: Für viele klingt das nach purem Luxus. Doch dafür muss man nicht unbedingt Millionär sein. Matthias Ross (44) gewann 2005 beim Haribo-Gewinnspiel eine eigene Insel in Kanada. Überreicht wurde sie von TV-Legende Thomas Gottschalk (76). Jetzt verkauft der Deutsche sein Naturparadies – für rund 203'000 Franken (220'000 Euro), wie «Bild» berichtet.

Mit Haribo zur eigenen Insel

Die sogenannten Back Lake Islands liegen in der kanadischen Provinz Nova Scotia, rund 30 Minuten von der Kleinstadt Shelburne entfernt. Auf dem 6,5 Hektar grossen Grundstück steht eine 85 Quadratmeter grosse Blockhütte. Dazu kommen ein Schuppen, ein Steg und zwei Boote.

Luxus gibt es hier kaum, dafür Natur pur: Solarzellen liefern Strom, das Wasser stammt aus dem See und eine Komposttoilette gehört zur Ausstattung. Ross verbrachte regelmässig Ferien auf der Insel und genoss die Ruhe.

Der Unterhalt wurde zum Problem: Jahrelang kümmerten sich Ross’ Eltern um die Eiland-Pflege. Mittlerweile ist ihnen die Anreise zu beschwerlich. Zur jährlichen Grundsteuer von rund 2500 Euro kommen weitere Kosten für Reisen und Instandhaltung hinzu.

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Schweizer gewinnen Inselleben in Schweden

Wer von seiner privaten Insel träumt, kann sein Glück versuchen: Immer wieder werden Inseln im Lotto verlost. So verloste auch die Organisation Visit Sweden 2026 ein Jahr Insel-Leben an fünf Gewinner. Unter den Glücklichen waren Daniella Zarza Tapia (28) aus Genf und Jonathan Scyboz (28) aus Waadt. Ihr Preis: Sie dürfen die unbewohnte Insel Tjuvholmen zwölf Monate lang nutzen.

2242 Bewerbungen aus rund 100 Ländern waren eingegangen. Das Schweizer Paar überzeugte die Jury mit seiner Bewerbung. Scyboz möchte Survival-Abenteuer erleben, Tapia Yoga-Retreats organisieren, berichtete Watson im Mai.

Der Haken: Das Eiland gehört ihnen nicht. Bauen ist verboten, Unterkünfte fehlen und Fremde dürfen das Areal ebenfalls betreten. Trotzdem freut sich das Paar auf ein Jahr voller Natur, Ruhe und Abenteuer. Bis Mai 2027 können die beiden ihr Inselglück geniessen.

Auf einen grösseren Gewinn lässt die deutsche NKL-Lotterie hoffen: Eine Privatinsel im Wert von drei Millionen Euro. Die Ziehung ist für den 1. Januar 2027 angekündigt. Laut Lotterie soll der Gewinner die Region auswählen können. Alternativ ist eine Auszahlung des Gewinnwerts möglich. Wofür würdest du dich entscheiden?