In der amerikanischen Stadt Los Angeles ist am Dienstag ein Helikopter des Nachrichtensenders NBC abgestürzt. Das Unglück forderte mindestens drei Todesopfer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helikopter stürzt am 15. September in Los Angeles, drei Tote

Nachrichtensenderin verkündet Unglück live

Nachrichtensenderin verkündet Unglück live Abgestürzter NBC-Helikopter berichtete über Bus-Unfall in der Nähe

Angela Rosser Journalistin News

Zwischen zwei Geschäftsgebäuden der Mason Avenue in Los Angeles stürzte am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr ein Helikopter ab. Mehrere parkierte Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

Wie «New York Post» berichtet, handelt es sich bei dem Helikopter um einen Helikopter des Nachrichtensenders NBC News. Den Vorfall live im Fernsehen mitbekommen hat NBC-Nachrichtensprecherin Colleen Williams: «Wir haben den Kontakt zu unseren Leuten verloren», sagte sie unter Tränen.

Mindestens drei Tote

Noch vor Ort wurden drei Personen für tot erklärt. Bei einer Person soll es sich um einen Fussgänger handeln. Eine weitere Person wurde in kritischem Zustand in ein örtliches Spital gebracht, wie die Feuerwehr von Los Angeles mitteilt. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden.

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, fand sie sowohl den Helikopter als auch die brennenden Autos in unmittelbarer Nähe des Ortes vor, an dem Rettungskräfte bereits Verletzte eines vorangegangenen Busunfalls versorgten.

Einsatz bei anderem Unglück

Das Unglück ereignete sich, gemäss der Feuerwehr, während die Rettungskräfte noch mit einem anderen Unfall beschäftigt waren. Unweit der Absturzstelle kam es am Nachmittag zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem SUV. Dabei starben ebenfalls zwei Personen und weitere wurden verletzt.

Bei dem abgestürzten Helikopter soll es sich um einen von mehreren Helis handeln, die über den Unfall berichteten. Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Boss, lobte die Einsatzkräfte und deren schnelle Reaktion. «Ich bin zutiefst erschüttert über die Todesopfer in Chatsworth heute Abend», sagte sie in einer Erklärung.