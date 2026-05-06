Mit der Gründung des Nachrichtensenders CNN prägte er die Art und Weise wie Nachrichten sich verbreiten und wie wir sie konsumieren. Nun ist Ted Turner mit 87 Jahren verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ted Turner, CNN-Gründer, stirbt mit 87 Jahren, Firma bestätigt Nachricht

Er baute ein Medienimperium und engagierte sich für und Frieden

2018 machte Turner seine Lewy-Körper-Demenz öffentlich, starb an Symptomen

Angela Rosser Journalistin News

Er gilt als einer der einflussreichsten Medienunternehmer der USA. Im Jahr 1980 gründete Ted Turner (†87) CNN und damit den ersten 24-Stunden-Nachrichtensender. Dies veränderte die TV-Berichterstattung grundlegend. Früher liefen Nachrichten meist nur zu speziellen Zeiten. Auf CNN sind die Nachrichten ständig verfügbar.

Wie CNN am Mittwoch schreibt, ist Turner im Alter von 87 Jahren verstorben. Dies teilte seine Firma Turner Enterprises in einer Mitteilung mit.

Nach der Gründung des TV-Senders baute er ein Medienimperium auf, engagierte sich für Umwelt- und Friedensfragen und machte 2018 seine Lewy-Körper-Demenz öffentlich. Im Jahr 2018 machte der 1938 in Cincinnati geborene Medienpionier öffentlich, dass er an Lewy-Körper-Demenz litt. Als Symptome der Krankheit wird von Müdigkeit, Erschöpfung, Vergesslichkeit und teils sogar Halluzinationen berichtet.