Messerattacke in deutschem Supermarkt – Frau getötet

Laut Medienberichten ist es am Mittwoch in einer Lidl-Filiale im deutschen Ratzeburg zu einer Messerattacke gekommen. Eine Frau wurde dabei getötet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei-Grosseinsatz in Ratzeburg nach Messerattacke in Lidl, eine Tote gemeldet

Tatverdächtiger schwer verletzt, Zeugen überwältigten ihn nach eigenen Angaben

Gebiet abgeriegelt, keine Gefahr für Öffentlichkeit laut Polizei Lübeck

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Wie «Bild» und «Focus» berichten, findet seit 15.45 Uhr in einem Lidl in Ratzeburg im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein ein laufender Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr statt. Demnach soll es mehrere Notrufe wegen einer Messerattacke gegeben haben.

Wie «Bild» berichtet, ist eine schwer verletzte Frau mittlerweile gestorben. Auch Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten in einer Mitteilung nun den Tod einer Person. «Ein Tatverdächtiger ist schwer verletzt worden», gab die Polizei Lübeck gegenüber «Bild» an. Dieser sei in ein Spital gebracht worden.

Zeugen überwältigten Angreifer

Das Gebiet wurde weiträumig abgeriegelt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, erklärte die Polizei gegenüber «Focus».

Ein Zeuge schilderte gegenüber den «Lübecker Nachrichten», dass er gemeinsam mit einem weiteren Zeugen den Tatverdächtigen überwältigt habe. Gegenüber der Zeitung sagte er, dass er nicht den Eindruck gehabt habe, dass Tatverdächtiger und Opfer sich vor der Tat kannten.

Zum Zeitpunkt der Tat sollen sich nach Angaben der «Lübecker Nachrichten» etwa 20 Kunden in dem Supermarkt aufgehalten haben. Sie werden nach Angaben der Einsatzkräfte derzeit betreut. Aktuell werden der Tatort untersucht und Spuren gesichert.

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