Wohnmobil explodiert in Schaan (LI) – komplett ausgebrannt

Am Samstagnachmittag explodierte ein parkiertes Wohnmobil in einem Wohngebiet in Schaan. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Polizei geht von einer technischen Ursache aus. Verletzt wurde niemand.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Aufnahmen eines Leserreporters zeigen am Samstagnachmittag eine dicke Rauchsäule und Flammen in einem Wohngebiet in Schaan (LI). Wie die Landespolizei Liechtenstein am Abend in einer Medienmitteilung schreibt, explodierte ein Wohnmobil auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in Schaan. Um 14.25 Uhr gingen bei der Landespolizei mehrere Meldungen zu einer Explosion ein. Kurz darauf wurde ein brennendes Wohnmobil gemeldet. Die Feuerwehr Schaan, die Landespolizei sowie der Rettungsdienst des Liechtensteinischen Roten Kreuzes rückten umgehend zur Planknerstrasse aus.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus das in Vollbrand stehende Wohnmobil der Marke Iveco vor. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schliesslich zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Technische Ursache im Batteriesystem vermutet

Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Explosion im hinteren Bereich des Wohnaufbaus ihren Ursprung hatte. Dort waren Lithium-Batterien installiert, die der Stromversorgung des Wohnbereichs dienten.

Durch die Wucht der Explosion wurden Teile der Batteriezellen sowie Bestandteile des Wohnaufbaus über eine erhebliche Distanz weggeschleudert. Da die Batterien trotz intensiver Kühlung weiterhin Rauch entwickelten, wurden sie mit Hilfe eines Lastwagenkrans geborgen. Anschliessend brachte die Feuerwehr Schaan die Batterien zur weiteren Überwachung an einen sicheren Ort, wo sie weiterhin gekühlt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer technischen Ursache im Bereich des Batteriesystems auszugehen. Die genauen Umstände werden durch die Landespolizei abgeklärt.