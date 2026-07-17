Wegen einer Brandmeldung rückte die dänische Polizei am Freitagnachmittag in ein Industriegebiet in Nørresundby aus. Vor Ort kam es zu einer Schiesserei. Drei Menschen, darunter ein Polizist, wurden dabei durch Schüsse verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine Person bei Schiesserei in Nørresundby verstorben, zwei Personen, darunter ein Polizist, verletzt



Schütze eröffnete Feuer als Polizei eintraf, Beamte erwiderten Schüsse

Polizei beendete Einsatz nach 15 Uhr, Verletzte in ernstem Zustand

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Bei einer Auseinandersetzung in einem Industriegebiet im dänischen Nørresundby wurden am Freitagnachmittag drei Menschen, darunter ein Polizist, von Schüssen getroffen, wie mehrere lokale Medien berichten. Ursprünglich war die Polizei wegen einer Brandmeldung in einem Gebäude in dem Industriegebiet ausgerückt. Am Brandort fielen jedoch mehrere Schüsse. Medienberichten zufolge schoss eine Person auf die Einsatzkräfte, welche das Feuer erwiderten. Dabei seien sowohl der Schütze, ein Polizist als auch eine Drittperson vor Ort von Schüssen getroffen worden.

Wie die Polizei in einer Medienmitteilung am späteren Freitagnachmittag erklärte, ist die verletzte Drittperson verstorben. Der Schütze wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Der verletzte Polizist befindet sich laut Polizeiangaben in einem stabilen Zustand. Kurz nach 15 Uhr gab die Polizei bekannt, dass der Schusswechsel beendet sei. Man sei aber weiterhin mit einem Grossaufgebot vor Ort präsent, auch um für Sicherheit zu sorgen.

«Umfangreiche Untersuchung» eingeleitet

Zuvor erklärte die Polizei in einer Mitteilung, dass eine «umfangreiche Untersuchung und Rettungsaktion» eingeleitet worden seien. Zuvor waren die Einwohner aufgefordert worden, das Gebiet zu meiden und den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen, die Polizei hat Strassensperren errichtet.

Ein Fotograf berichtete der Zeitung Ekstra Bladet, er habe Schüsse gehört, als er gegen 13.45 Uhr am Tatort eintraf. Noch ist unklar, ob und in welchem Zusammenhang der Brand und die Schiesserei stehen.