Grosseinsatz in Bayern – mindestens ein Toter

Im bayerischen Berngau fielen am Donnerstag mehrere Schüsse. Eine Person wurde getötet, eine weitere schwer verletzt. Die Polizei hat ein Wohnhaus umstellt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schüsse in Berngau: Mindestens ein Toter, Täter in Wohnhaus

Polizei hat Wohnhaus umstellt

Polizei mit Panzerwagen, Spezialkräften und Helikopter im Einsatz

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Grosseinsatz in der bayerischen 2600-Einwohner-Gemeinde Berngau: Wie die Polizei Oberpfalz auf X mitteilt, haben die Einsatzkräfte derzeit ein Wohnhaus umstellt. Gegen 14 Uhr waren bei der Polizei mehrere Berichte über «schussähnliche Geräusche» aus der Gemeinde in der Oberpfalz eingegangen. Daraufhin wurde der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich in dem Wohnhaus der mutmassliche Schütze.

In einem weiteren Beitrag auf X gab die Polizei zunächst bekannt, dass zwei Personen schwer verletzt wurden. In einer weiteren Mitteilung am Abend bestätigte die Polizei den Tod einer der Personen: «Zwischenzeitlich konnte durch die Einsatzkräfte eine Person vor dem Gebäude geborgen werden. Diese wurde tödlich verletzt.»

Schüsse bei Waffenkontrolle gefallen

Spezialkräfte des Sondereinsatzkommandos sind vor Ort und haben weitere Massnahmen ergriffen. Die Bevölkerung im Bereich Berngau wird angewiesen, die Häuser nicht zu verlassen und dort zu bleiben.

Nach Informationen von «Bild» soll es sich bei den Opfern um Mitarbeiter des Landratsamts handeln. Demnach seien diese bei einer Waffenkontrolle in Berngau beschossen worden. Ein Mitarbeiter sei dabei tödlich getroffen worden. Seine Kollegin hält sich laut «Bild»-Informationen noch im Haus des mutmasslichen Schützen auf.

Laut «Bild» war auch ein Polizeihelikopter im Einsatz. Zahlreiche Einsatzkräfte seien aktuell vor Ort. Auch ein Panzerwagen sei mittlerweile eingetroffen.