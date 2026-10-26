Im bayerischen Dingolfing erschien ein unbekannter Mann an der Haustür eines Ehepaares in der Schwedenschanze und schoss auf einen der Bewohner. Der 43-jährige Deutsche erlag seinen Verletzungen. Der Tatverdächtige ist flüchtig.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kreisstadt Dingolfing in Niederbayern steht unter Schock. Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr erschien ein derzeit unbekannter Mann an der Haustür eines Ehepaares in der Schwedenschanze und eröffnete plötzlich das Feuer, heisst es in einer Medienmitteilung der bayerischen Polizei. Der Unbekannte schoss aus noch nicht näher geklärten Umständen mindestens einmal auf den Ehemann. Der 43-jährige Deutsche wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmassnahmen noch vor Ort verstarb. Zur Betreuung der Angehörigen ist ein Kriseninterventionsteam vor Ort.

Der Angreifer flüchtete mit einem schwarzen Fahrzeug. Nach aktuellem Kenntnisstand könnte es sich dabei möglicherweise um einen BMW mit getönten Scheiben handeln, schreibt die Polizei weiter. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmassnahmen zahlreicher Polizeikräfte mit Unterstützung eines Polizeihelikopters konnte der Flüchtende bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Er sprach Hochdeutsch, trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, hatte einen Oberlippenbart und ein eher rundliches Gesicht.

Flüchtiger Täter könnte noch bewaffnet sein

Die Polizei warnt: Es ist nicht auszuschliessen, dass der Täter nach wie vor bewaffnet ist. Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei zu verständigen und sich nicht in Gefahr zu begeben.

Die Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdeliktes wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen. Dabei werden derzeit unter anderem umfangreiche Massnahmen zur Spurensuche und Beweismittelsicherung durchgeführt. Ebenso werden eventuelle Zeugen des Geschehens vernommen. Angaben zum genauen Tathergang oder gar einem Motiv können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.