Bei einem Brand in einer Bar in Bangkok sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen sich viele junge Leute befinden, die gemeinsam feiern wollten. Die Brandursache ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer in Bangkoker Pub forderte Sonntagabend mehrere Todesopfer und Verletzte

Brand brach in Chatuchak aus, Gebäude stand bis Mitternacht in Flammen

Behörden meldeten Feuer um 00.50 Uhr unter Kontrolle, Ursache noch unklar

Janine Enderli Redaktorin News

Alarm in Bangkok: Bei einem Feuer in einer Bar im Bangkoker Stadtbezirk Chatuchak sind am späten Sonntagabend mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen, wie die Nachrichtenagentur AP News unter Berufung auf die thailändische Regierung berichtet.

Der Notruf ging kurz vor Mitternacht Ortszeit ein. Zu diesem Zeitpunkt stand das Gebäude noch in Flammen. Verletzte mit Brandverletzungen wurden zunächst vor Ort versorgt, während die Feuerwehr den Brand bekämpfte.

Menschen rennen schreiend aus Bar

Gegen 0.50 Uhr Ortszeit meldeten die Behörden, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Nach ersten offiziellen Angaben starben 27 Menschen, einige Nachrichtenportale schreiben auch von bis zu 30 Toten. Offenbar befanden sich viele der Todesopfer auf den Toiletten und konnten sich nicht mehr rechtzeitig ins Freie retten.

Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Spitäler gebracht. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Erste Anzeigen und Zeugenaussagen deuten jedoch daraufhin, dass es vor dem Brand zu einer Art «Explosion» gekommen ist.