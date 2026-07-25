Am Samstagmittag sprang ein niederländischer Tourist in den Comer See, weil er seinen 16-jährigen Sohn in Not erblickte. Doch bei der Rettungsaktion ging der Vater unter und tauchte nicht mehr auf. Feuerwehr und Wasserrettung sind mit Suchteams vor Ort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 45-jähriger Niederländer im Comer See nahe Menaggio vermisst

Er sprang ins Wasser, um seinen in Not geratenen Sohn zu retten

Einsatz mit Tauchern und Helikopter, bislang keine Spur des Mannes

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Drama auf dem Comer See: Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wird ein 45-jähriger niederländischer Tourist, der mit seinen drei Kindern ein Boot gemietet hatte, seit 12.30 Uhr am Samstag auf dem See in der Nähe von Menaggio vermisst. Nach ersten Angaben der Küstenwache sprang der Mann vom Boot, als er seinen sechzehnjährigen Sohn in Not sah. An dieser Stelle schwankt die Tiefe des Sees rapide zwischen 25 und 100 Metern, berichtet Ansa.

Augenscheinlich durch die Strömung trieb das Boot während der Rettungsaktion jedoch ab, wodurch Vater und Sohn es nicht mehr erreichen konnten. Einer vorbeikommenden Person auf einem Stand-Up-Paddleboard gelang es, den 16-Jährigen aufs Brett zu ziehen. Der Vater ging jedoch unter, schreibt Ansa.

Feuerwehr, Wasserrettung und Taucher suchen nach dem Vater

Von einem vorbeifahrenden Boot wurde der Sohn schliesslich an Land gebracht und medizinisch versorgt. Die Suche nach seinem Vater dauert bislang an.

Im Einsatz stehen laut Ansa die Feuerwehr von Menaggio, die Wasserrettungsmannschaft der Feuerwehr von Como, die Feuerwehrleute von Dongo mit einem Begleitboot und die Feuerwehrtaucher, die per Helikopter aus Malpensa eingetroffen sind. Zusätzlich wird die Suche durch Tauchspezialisten aus Turin unterstützt.