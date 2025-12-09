Der militärische Transporter war das letzte Exemplar der grössten Propellermaschine der Welt. Laut russischen Medien kamen alle sieben Insassen der An-22 ums Leben.

Darum gehts Militärisches Transportflugzeug in Zentralrussland abgestürzt

Sieben Menschen befanden sich an Bord, laut Bericht sind alle tot

Augenzeugen: Flugzeug zerbrach in der Luft, Trümmer stürzten in Stausee Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Georg Nopper Redaktor News

In Zentralrussland ist am Dienstag ein militärisches Transportflugzeug abgestürzt. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur Tass in Berufung auf Rettungsdienste. An Bord befanden sich sieben Menschen. Gemäss der russischen Zeitung «Kommersant» sind alle Insassen tot.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das russische Verteidigungsministerium bestätigt den Absturz, nicht jedoch die Zahl der Todesopfer. Ein Rettungs- und Bergungseinsatz ist im Gang.

Taucher sollen Opfer in Stausee bergen

Wie «Kommersant» in Berufung auf nicht näher definierte Quellen weiter schreibt, stürzte das Flugzeug nach einer routinemässigen Wartung ab. Laut Augenzeugen zerbrach die Maschine in der Luft. Daraufhin seien Trümmerteile in einen Stausee in der Nähe des Dorfes Iwankowo gestürzt.

Taucher sollen nun die Insassen und den Flugschreiber bergen. Eine Untersuchung zur Unfallursache wurde eingeleitet.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, soll es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um die letzte im Dienst befindliche Antonow An-22 in Russland handeln. Die Maschine soll 50 Jahre im Einsatz gestanden sein. Bei der An-22 handelt es sich um das grösste Propellerflugzeug, das je gebaut wurde.