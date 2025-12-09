Darum gehts
- Militärisches Transportflugzeug in Zentralrussland abgestürzt
- Sieben Menschen befanden sich an Bord, laut Bericht sind alle tot
- Augenzeugen: Flugzeug zerbrach in der Luft, Trümmer stürzten in Stausee
In Zentralrussland ist am Dienstag ein militärisches Transportflugzeug abgestürzt. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur Tass in Berufung auf Rettungsdienste. An Bord befanden sich sieben Menschen. Gemäss der russischen Zeitung «Kommersant» sind alle Insassen tot.
Das russische Verteidigungsministerium bestätigt den Absturz, nicht jedoch die Zahl der Todesopfer. Ein Rettungs- und Bergungseinsatz ist im Gang.
Taucher sollen Opfer in Stausee bergen
Wie «Kommersant» in Berufung auf nicht näher definierte Quellen weiter schreibt, stürzte das Flugzeug nach einer routinemässigen Wartung ab. Laut Augenzeugen zerbrach die Maschine in der Luft. Daraufhin seien Trümmerteile in einen Stausee in der Nähe des Dorfes Iwankowo gestürzt.
Taucher sollen nun die Insassen und den Flugschreiber bergen. Eine Untersuchung zur Unfallursache wurde eingeleitet.
Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, soll es sich bei dem abgestürzten Flugzeug um die letzte im Dienst befindliche Antonow An-22 in Russland handeln. Die Maschine soll 50 Jahre im Einsatz gestanden sein. Bei der An-22 handelt es sich um das grösste Propellerflugzeug, das je gebaut wurde.