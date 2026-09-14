Am Montag drangen zwei Drohnen in den moldauischen Luftraum ein. Eine überquerte die Grenze bei Palanca, eine andere kreiste zehn Minuten über moldauischem Gebiet. Beide flogen später zurück in die Ukraine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Drohnen drangen am Montagvormittag in Moldaus Luftraum ein

Eine Drohne flog 500 Meter tief ins Land, kehrte nach nur einer Minute zurück in die Ukraine

Zweite Drohne kreiste 10 Minuten, verliess Moldau um 11.19 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Aufregung in Moldau: Am Montagvormittag drangen gleich zwei Drohnen in den Luftraum des osteuropäischen Landes ein. Die erste Drohne flog Behördenangaben zufolge um 10.33 Uhr von der ukrainischen Stadt Majaki aus in den moldauischen Luftraum. Die Grenze überquerte sie demnach bei Palanca. Sie flog laut Verteidigungsministerium etwa 500 Meter in moldauisches Gebiet hinein. Das berichtet «Point». Um 10.34 Uhr kehrte sie in den ukrainischen Luftraum zurück.

Eine weitere Drohne verletzte den moldauischen Luftraum gegen 11 Uhr. Sie kreiste etwa zehn Minuten lang über dem Land und flog anschliessend in der Nähe von Chobruci in Richtung der ukrainischen Stadt Perwomaisk. Um 11.19 Uhr verliess das Flugobjekt in der Nähe von Kutschurhan den moldauischen Luftraum. Die Luftraumverletzung bestätigten Vertreter der moldauischen Grenzpolizei und des ukrainischen staatlichen Grenzschutzdienstes gegenüber «Point». Ob es sich um russische oder ukrainische Drohnen handelte, ist noch unklar.