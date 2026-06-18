15 Jahre nach seiner Verurteilung ist der Mörder von Melanie R. bei einem begleiteten Freigang entkommen. Die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mörder Benjamin Fricke flieht am Dienstag bei Freigang in Deutschland

Er tötete 2007 Melanie R. (†23) und missbrauchte ihre Leiche

Fahndung läuft, Polizei vermutet ihn in Peine oder Kassel

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein grausames Verbrechen schockierte vor mehr als 15 Jahren Deutschland. Benjamin Fricke (42) lockte die junge Floristin Melanie R. (†23) in seine Wohnung und tötete sie. Danach verging er sich an ihrer Leiche.

Nun macht Fricke erneut Schlagzeilen. Bei einem begleiteten Freigang raste der verurteilte Mörder am Dienstag mit seinem Motorrad davon, wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet.

Der Schwerverbrecher ist weiter auf der Flucht. Nun startete das Landeskriminalamt eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto, Namen und Beschreibung des Mannes. Möglicherweise hält sich der Gesuchte laut Polizei bevorzugt in den Städten Peine oder Kassel auf.

Mit falscher Identität im Internet

Fricke war 2011 wegen der grausamen Tat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Für besonderes Aufsehen sorgte damals das Vorgehen des Täters, der sein Opfer durch eine falsche Identität im Internet täuschte.

Fricke hatte sich gegenüber R. als junge Frau ausgegeben. Die Ermittler kamen ihm dank Chatprotokollen auf die Schliche, was damals noch aussergewöhnlich war.