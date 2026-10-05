Bei Schülerprotesten in Frankreich ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Bei der Explosion einer Granate verlor ein Teenager eine Hand.

Janine Enderli Redaktorin News

Bei Protesten in Lens (F) verlor ein 15-Jähriger seine Hand. Der Grund: Eine von der Polizei eingesetzte Blendgranate explodierte offenbar, wie französische Medien berichten.

Aktuell kommt es in ganz Frankreich zu Schülerprotesten, die teilweise in Gewalt ausarten. Auch in Lens wird vor Gymnasien demonstriert.

Die zuständige Präfektur teilte mit, Beamte seien aus einer Gruppe von 200 bis 250 Schülern heraus mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Daraufhin sei die Bereitschaftspolizei vor der Schule angerückt und es sei zu dem Vorfall mit dem 15-Jährigen gekommen.

Der Polizeieinsatz wird nun untersucht.