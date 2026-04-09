Die erfolgreiche Artemis-Mission lässt von Ferien auf dem Mond träumen. So unrealistisch ist das nicht: Die ersten Projekte gibt es schon. Wir zeigen, wie sie aussehen und was sie bieten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier Astronauten beenden historischen Mond-Vorbeiflug und kehren zur Erde zurück

Es gibt mehrere Pläne für Hotels

Erste kommerzielle Mondhotels frühestens ab 2040 betriebsbereit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die Nasa-Astronauten Reid Wiseman (59), Victor Glover (49), Christina Koch (47) und der Kanadier Jeremy Hansen (50) waren die ersten Menschen seit einem halben Jahrhundert, die einen Vorbeiflug am Mond absolvierten. Nun sind sie auf dem Rückweg zur Erde. Ihre fantastischen Aufnahmen der Mondoberfläche und der Rückseite des Himmelskörpers lassen nur erahnen, wie spektakulär ein Aufenthalt auf oder nahe dem Mond sein könnte.

Nach dieser historischen Artemis-II-Mission rückt der Traum von Hotelferien auf dem Mond näher. In naher Zukunft könnten Gäste nicht nur den Mond sehen, sondern ihn auch direkt erleben – in Hotels, die sich zwischen Erde und Mond oder sogar auf dem Mond befinden sollen. Es gibt dazu mehrere, mehr oder weniger realistische Projekte.

Voyager Station: Das rotierende Raumstations-Resort

Die Orbital Assembly Corporation (OAC) plant die Voyager Station, ein Hotel in Erdumlaufbahn, das durch Rotation künstliche Schwerkraft erzeugen soll. Zur Unterhaltung gibt es Themenrestaurants, Wellnessbereich, Kino und luxuriöse Kapseln für Gäste oder Forschungsorganisationen. Die Eröffnung des 2021 vorgestellten Projekts war für 2027 geplant gewesen. Es dürfte etwas später werden...

GRU Space: Das erste Mond-Resort

Das US-Startup Galactic Resource Utilization (GRU) Space plant ein Hotel auf dem Mond, das ab 2032 vier Gäste aufnehmen soll. Das Hotel soll mit modernen Systemen ausgestattet werden: Luft- und Wasserrecycling, Sauerstofferzeugung, Temperaturregelung, Strahlenschutz und Notausstiegssysteme. Geplant sind Aktivitäten wie Moonwalking, Rover-Touren und Golf in Schwerelosigkeit. Kosten: um 8 Millionen Franken, wie «Daily Mail» schreibt.

Axiom Space: Kommerzielle Raumstationen

Auch Axiom Space plant eine kommerziell nutzbare Raumstation ab 2028. Gründer Kam Ghaffarian will damit die Kommerzialisierung des Weltraums vorantreiben. Gäste und Wissenschaftler sollen Zugang zu einem Weltraumresort für Forschung und Tourismus erhalten.

SpaceX: Private Reisen um den Mond

Elons Musks (54) SpaceX testet bereits Passagierreisen um den Mond mit der Starship-Rakete. Ziel ist es, private Touristen ins All zu bringen, noch bevor reguläre Hotels voll funktionsfähig sind. Das Unternehmen plant ab 2028 gleichzeitig Frachtflüge zum Mond, die die Infrastruktur für zukünftige Hotels unterstützen könnten.

Fazit: Mondferien wird Realität

Die Projekte sind ambitioniert. Doch die Hürden sind enorm: Extreme Temperaturen, gefährliche Strahlung, fehlende Atmosphäre und vor allem die gigantischen Kosten machen einen regulären Hotelbetrieb derzeit unmöglich. Schon eine einfache Forschungsstation ist technisch hochkomplex – ein Hotel mit Komfort für Gäste wäre noch einmal deutlich anspruchsvoller.

Erste Mini-Hotels für finanzkräftige Touristen dürften wohl frühestens ab 2040 bezugsbereit sein. Bis dann gegen wir uns mit Hotels auf Erden zufrieden, die einen schönen Ausblick auf den Mond bieten.