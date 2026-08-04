Eine Italienerin wirft versehentlich ihren Lottoschein im Wert von einer Million Euro weg. Erst zu Hause bemerkt die Familie den Fehler. Ein Abfall-Team rettet den Gewinn im allerletzten Moment aus dem Güsel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Italien: Frau wirft Lottoschein im Wert von 1 Mio. Euro weg

Schein im Abfall entdeckt, nach stundenlanger Suche in Sortieranlage gerettet

Fund um 5.30 Uhr, Gewinnsumme: 1 Million Euro (ca. 950'000 CHF)

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der Schock sass tief bei einer Familie aus der italienischen Gemeinde Bitonto in Apulien. Eine Frau hatte ihren Lottoschein in einer Annahmestelle abgegeben. Auf dem Display blinkte: «Nicht auszahlbar». Die Frau dachte, der Schein sei wertlos – und warf ihn weg.

Was sie nicht wusste: Der Hinweis bedeutete lediglich, dass der Gewinn von einer Million Euro für die direkte Auszahlung in der Filiale zu hoch war. Erst zu Hause bemerkte die Familie laut Rai den Fehler. Da lag der Millionen-Schein aber längst im Abfall.

«Diese Geschichte hat etwas Wunderbares an sich»

Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit begann. Die Familie alarmierte das lokale Abfallentsorgungsunternehmen SANB. Doch bevor die Suche starten durfte, musste die Frau schriftlich bestätigen, dass sie die Kosten für die aufwendige Aktion übernimmt.

Dann ging es los: Die Abfallentsorgung rekonstruierte den Weg des Abfalls bis zu einer Sortieranlage. Ein Team durchsuchte stundenlang den Inhalt eines ganzen Kehrichtwagens. Um 5.30 Uhr morgens der Befreiungsschlag: Ein Mitarbeiter fand den unbeschädigten Schein in einem aufgerissenen Güselsack zwischen lauter zerstörten Spielscheinen.

«Diese Geschichte hat etwas Wunderbares an sich», sagt SANB-Geschäftsführer Roberto Nicola Toscano. Und die Gewinnerin? Sie ist nun trotz der Umstände um eine Million Euro reicher. Ein wahrer Glückstreffer – wenn auch mit Umwegen.