Gleich nach dem Start FedEx-Flugzeug gerät in Brand

Gleich nach dem Start vom Newark Liberty International Airport in New Jersey gerät eine Maschine des Transport-Unternehmens FedEx in Brand. Das Flugzeug kann aber sicher zum Flugplatz zurückkehren.

Publiziert: vor 47 Minuten | Aktualisiert: vor 28 Minuten