Zwei Jugendliche sollen am Montag in Nürnberg ein 14-jähriges Mädchen in einem Park vergewaltigt haben. Die mutmasslichen Täter wurden festgenommen. Das Opfer musste medizinisch behandelt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 14-Jährige in Nürnberg Opfer von Vergewaltigung, zwei Jugendliche festgenommen

Tatort war ein Park nahe dem Plärrer, Opfer verletzt

18 Haftbefehle gegen mutmassliche Täter in Nürnberg seit Ermittlungsbeginn

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 14-jähriges Mädchen soll am Montag in Nürnberg (D) Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Zwei Jugendliche – ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger – wurden festgenommen.

Laut Polizei ereignete sich die Tat in einem Park nahe dem Plärrer, einem grossen Platz in der Stadt. Das Opfer erlitt Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden, heisst es.

In Nürnberg ermittelt eine Sonderkommission bereits seit Wochen gegen mutmassliche Dealer, die im Verdacht stehen, sexuelle Übergriffe gegen Frauen und Mädchen begangen zu haben. Insgesamt wurden bereits 18 Haftbefehle vollstreckt.