Die Ukraine führt in der Region Donezk eine neue Offensive durch. Sie trägt den Namen Vivaldi. Die Gefechte laufen bereits seit einigen Wochen – und werden unter strikter Geheimhaltung geführt.

Janine Enderli Redaktorin News

Unter strikter Geheimhaltung hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben eine Gegenoffensive im Norden der Region Donezk gestartet. Dies erklärte der zuständige General Andri Bilezki im Interview mit dem ukrainischen Nachrichtenportal Censor.net und in den sozialen Medien.

«Wir bestätigen Berichte über eine Offensive der ukrainischen Armee im Norden des Gebiets Donezk. Unter Wahrung der Geheimhaltung beseitigten die Einheiten vereinzelte feindliche Infiltrationen und befreiten 75 Quadratkilometer. Weitere 10 Quadratkilometer wurden befreit. Die Kampfkraft der russischen 20. und 25. Armee wurde dadurch schwer geschwächt.»

Russland soll dabei rund 1500 Soldaten, mehr als 12'000 Drohnen sowie Hunderte gepanzerte Fahrzeuge und Artilleriesysteme verloren haben. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Nachschubwege unter Druck

Die ukrainischen Angriffe sollen auch die russischen Nachschublinien erheblich beeinträchtigt haben. In der Folge seien russische Treibstoff- und Schmierstofflager vollständig aus der Ukraine abgezogen und in die russische Region Woronesch verlegt worden. Zudem sei eine Pipeline abgebaut worden.

Die Offensive trägt den Namen Vivaldi. In den vergangenen Tagen war bereits über ein Vorrücken spekuliert worden – Bestätigung seitens der Ukraine gab es jedoch keine. Das 3. Korps meldete bisher Aktivitäten auf dem Gebiet Nowoseliwka, Oleksandriwka, Jarowa und dem Umland von Korowij Jar. Befreit wurde die Ortschaft Serednie. Bilezki betonte, dass «Vivaldi» vier Phasen habe, rief jedoch zur Verschwiegenheit auf.