Tonbandaufnahmen bringen Joe Biden unter Druck: Auf den 2017 entstandenen Aufnahmen spricht er über vertrauliche Dokumente in seinem Besitz. Republikaner veröffentlichten die Bänder jetzt, nachdem Biden jahrelang gegen die Freigabe gekämpft hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tonbandaufnahmen von 2017 belasten Joe Biden wegen geheimer Dokumente

Biden sprach nach Amtszeitende über vertrauliche Unterlagen, Ermittlungen ohne Anklage

2024 entschied Sonderermittler Hur: Dokumente nicht absichtlich behalten, keine Klage

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ex-US-Präsident Joe Biden kommt in Bedrängnis. Der Grund sind persönliche Tonbandaufnahmen aus dem Jahr 2017. Auf den kürzlich veröffentlichten Mitschnitten ist zu hören, wie Biden über vertrauliche Dokumente spricht, die sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Besitz befanden – obwohl er einen Monat zuvor sein Amt als Vizepräsident niedergelegt hatte.

«Ich habe all die vertraulichen Unterlagen soeben im unteren Stock gefunden», sagt Biden auf den Aufnahmen, die offenbar während der Arbeit mit seinem Ghostwriter für seine Memoiren entstanden sind, wie CNN berichtet.

Biden wollte Veröffentlichung verhindern

Die Tonbänder wurden von republikanischen Abgeordneten veröffentlicht, die jahrelang für deren Herausgabe gekämpft hatten. Sie sind Teil der Ermittlungen des Sonderermittlers Robert Hur, der 2024 feststellte, dass Biden geheime Dokumente unrechtmässig aufbewahrt hatte. Der Ermittler entschied jedoch, keine Anklage zu empfehlen, da Biden die Unterlagen nicht absichtlich behalten habe und bereit war, mit den Behörden zu kooperieren. In seinem Bericht beschreibt Hur den Ex-Präsidenten als einen «älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis».

In den Tonaufnahmen hat Biden ausserdem Mühe, sich an Daten und Informationen zu erinnern. Dennoch versuchte der Präsident während seiner Amtszeit von 2021 bis 2025, die Veröffentlichung der Aufnahmen zu verhindern. Nach mehreren juristischen Niederlagen zogen seine Anwälte im Mai 2026 eine entsprechende Klage zurück.

Weder Biden noch sein Team haben sich bislang zu den veröffentlichten Tonbändern geäussert. Ein Sprecher des Ex-Präsidenten hatte letzte Woche, kurz vor der Herausgabe der Tonbänder, erklärt: «Die Veröffentlichung ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie diese Regierung das Justizministerium für politische Vergeltungsmassnahmen instrumentalisiert.»