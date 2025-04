Donald Trumps «Friedensplan» stösst auf wenig Begeisterung. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

«HÖR AUF, Wladimir!» So deutlich wie nach dem russischen Terroranschlag auf Kiew in der Nacht auf Donnerstag (mindestens 9 Tote und 80 Verletzte) wurde Donald Trump (78) bislang noch nie. Doch trotz seiner mahnenden Worte an den Kreml-Herrscher: Der US-Präsident ist mit seinem «letzten Vorschlag» für einen Frieden drauf und dran, nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa ins Verderben laufenzulassen.

Wolodimir Selenski (47) müsse «jetzt endlich handeln», poltert Trump – offenbar im Glauben daran, die Russen würden seinem «Friedensplan» zustimmen und brav Ball spielen. Doch Trump macht einen radikalen Denkfehler.