Will Putin wirklich Westeuropa angreifen? Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) und die Bundeswehr warnen so deutlich wie noch nie vor der Gefahr eines russischen Angriffs auf Europa. Die Bundeswehr stützt sich auf mehrere europäische Nachrichtendienste. In deren Berichten heisst es, dass Russland bis Ende des Jahrzehnts alle Voraussetzungen schaffen werde, um einen «grossmassstäblichen konventionellen Krieg» führen zu können. Gleichzeitig ist das Vertrauen Europas in die US-Verbündeten erschüttert.

Die europäischen Armeen sind in höchster Alarmbereitschaft. Doch wie stark sind sie, falls Russland angreift und die USA Europa fallenlassen? Ein Überblick.