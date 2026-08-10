Ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert Kolumbien. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sich Menschen in Sicherheit bringen. Mehrere Gebäude sind eingestürzt. Mindestens 111 Menschen starben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert Chocó, Kolumbien, Epizentrum bei San José del Palmar

Mehrere Menschen verletzt, einige in Gebäuden eingeschlossen, Schäden an Gebäuden

Erdbebentiefe 82 Kilometer, Präsident leitet Notfallmassnahmen und reist ins Gebiet

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagmorgen (Ortszeit) erschütterte ein starkes Erdbeben Kolumbien: Laut einem vorläufigen Bericht des kolumbianischen geologischen Dienstes (SGC) hatte das Beben eine Stärke von 7,4. Das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) gab die Stärke zunächst mit 7,2 an. Mindestens 111 Menschen starben.

Das Epizentrum lag laut ersten Meldungen in San José del Palmar, Chocó , in einer Tiefe von 82 Kilometern. Das Beben war in verschiedenen Regionen des Landes spürbar und führte zu Meldungen von Bürgern aus verschiedenen Gebieten.

«Es war sehr stark»

Auch Blick-Leser Florian (44) aus Zürich hat das Beben miterlebt. Der Schweizer lebt bereits seit 20 Jahren in der kolumbischen Stadt Medellín. «Wir wurden durch die Erschütterungen geweckt», erzählt er im Gespräch mit Blick. «Es hat geschüttelt und es war wirklich sehr stark.» Das Beben habe sicherlich eine Minute lang angehalten, erzählt der Zürcher, der mit seiner Tochter in der Metropole lebt. In Medellín selbst seien die Auswirkungen des Bebens überschaubar.

Getroffen habe es vor allem die Regionen Pereira und Calí im Zentrum des Landes. «Dort ist es wirklich schlimm.» Laut dem 44-Jährigen werden weitere Nachbeben erwartet. Zudem sei in mehreren Städten des Landes der öffentliche Verkehr zum Erliegen gekommen.

Verletzte und eingeschlossene Menschen

In den sozialen Medien kursieren erste Videos, die zeigen, wie ganze Gebäude einstürzen. Der Bürgermeister von Pereira im Westen des Landes gab bekannt, dass 18 Menschen ums Leben gekommen seien. Viele weitere werden vermisst. Insgesamt liegt die Anzahl der Toten mittlerweile bei mindestens 111. Viele Menschen werden vermisst oder sind eingeschlossen. Auch mehrere Kinder sollen sich unter den Trümmern befinden.

Der kolumbianische Präsident Abelardo de la Espiriella hat Notfallmassnahmen eingeleitet, dessen Kommando er selbst übernommen hat. Er möchte selbst ins Krisengebiet reisen und sich einen Überblick vor Ort verschaffen.