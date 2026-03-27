Regierung in Österreich einigt sich auf Social-Media-Verbot

Social Media für Unter-14-Jährige wird in Österreich ab September 2026 verboten. Die Regierung beschloss zudem neue Lehrpläne: Mehr KI-Inhalte an Schulen, dafür weniger Lateinunterricht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Österreich verbietet Social Media für Unter-14-Jährige ab September 2026

Lehrpläne ändern sich: Mehr KI-Inhalte, weniger Latein-Unterricht

Einigung am Freitag erzielt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Ab kommenden September sind Social-Media-Plattformen für alle Unter-14-Jährigen in Österreich offiziell verboten. Darauf einigte sich die Regierung des Landes am Freitag, wie «OE24» berichtet. Die Plattformbetreiber sollen zudem dazu gezwungen werden, die Altersgrenze technisch durchzusetzen, etwa durch eine Altersprüfung.

Mit dem Verbot gehen laut dem Nachrichtenportal auch neue Lehrinhalte an Schulen einher. Die Lehrpläne sollen sich demnach «massiv ändern». Konkret: Es soll mehr KI-Inhalte geben, dafür wird beim Latein-Unterricht gekürzt.