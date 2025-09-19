DE
FR
Für kommende Woche
Trump kündigt Treffen mit Erdogan im Weissen Haus an

Donald Trump empfängt kommende Woche Recep Tayyip Erdogan in Washington. Geplant sind Diskussionen über Boeing-Flugzeuge, F-16- und F-35-Kampfjets. Die Beziehung zwischen den Präsidenten wird als positiv beschrieben.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
1/4
Donald Trump empfängt kommmende Woche Recep Tayyip Erdogan in Washington.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Trump empfängt Erdogan kommende Woche im Weissen Haus in Washington
  • Gespräche über Handels- und Militärabkommen, einschliesslich Boeing-Fluggeräte und Kampfjets
  • Trump betont gutes Verhältnis zu Erdogan, traf ihn bereits während seiner ersten Amtszeit
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump (79) wird seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan (71) nach eigenen Angaben kommende Woche im Weissen Haus in Washington empfangen. Er freue sich darauf, ihn dort am Donnerstag zu begrüssen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

«Wir arbeiten mit dem Präsidenten an zahlreichen Handels- und Militärabkommen», fuhr er fort. Dabei gehe es auch um den Kauf von Boeing-Fluggeräten, um einen bedeutenden Deal zu F-16-Kampfjets und eine Fortsetzung der Gespräche zu F-35-Kampfjets, von denen man sich einen positiven Abschluss erwarte. «Präsident Erdogan und ich hatten schon immer ein sehr gutes Verhältnis», betonte Trump.

Der Republikaner hatte den türkischen Präsidenten bereits während seiner ersten Amtszeit im Weissen Haus empfangen. In seinem Post machte Trump keine Angaben dazu, ob es bei dem Treffen auch um Bemühungen zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine gehen wird. Trump hatte dabei in der Vergangenheit auf die Zusammenarbeit mit Erdogan gepocht. Das Nato-Land Türkei unterhält gute Beziehungen zu Russland und zur Ukraine.

