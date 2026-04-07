Es ist der Höhepunkt der Artemis-Mission: In der Nacht auf Dienstag gleiten die vier Astronauten hinter dem Mond durch. Obwohl jetzt volle Konzentration verlangt wird, kommt Partystimmung auf.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die amerikanische Mondmission Artemis II hat die entscheidende Phase erreicht. Um 00.43 Uhr Schweizer Zeit ist die Sonde hinter dem Mond verschwunden. Der Funkkontakt ist für eine Weile abgebrochen. Jetzt wird eifrig fotografiert und gescannt. Die Daten sind wichtig für die weitere Erforschung des Alls. Der Mond soll für bemannte Missionen – etwa zum Mars – als Zwischenstation dienen.

Für diesen besonderen Moment haben sich die Astronauten herausgeputzt. So rasierte sich Jeremy Hansen am fünften Tag seiner Reise. Was gar nicht so einfach ist. Weil wegen der Schwerelosigkeit die vielen Härchen herumwirbeln würden, müssen die Astronauten dazu einen Staubsauger verwenden.

Festliches Menü

Zudem gab es kurz vor dem Vorbeiflug ein Festessen. Wer nicht gerade am Fenster sass, stärkte sich. Auf der Speisekarte standen am Montag Rindfleisch-Ravioli, Lachs, Butternusskürbis, Thunfisch-Nudelauflauf, Tomaten, Artischocken, Broccoli, Grünkohl, eingelegten Randen, Kirsch-Heidelbeer-Auflauf oder ein Schokoladen-Erdnussbutter-Riegel.

Schon am Montag um 19.47 Uhr Schweizer Zeit hatten die Astronauten Geschichte geschrieben. Noch nie waren Menschen so weit von der Erde entfernt. Damit haben sie den Rekord der Apollo 13 von 1970 gebrochen, die 400’171 Kilometer von der Erde entfernt war.

Seit die Astronauten am 1. April in Florida zu ihrem zehntägigen Abenteuer aufgebrochen sind, läuft alles wie am Schnürchen. Das heisst, fast alles. Vorübergehend konnte die Bordtoilette nicht benützt werden. Stattdessen musste die Besatzung faltbare Notfallurinale verwenden. Schon zu Beginn der Mission hatte es wegen einer Blockierung Probleme gegeben.

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