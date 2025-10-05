Die Hamas zeigt sich laut einem hochrangigen Vertreter «sehr interessiert» an einer Einigung mit Israel bei den bevorstehenden indirekten Verhandlungen in Ägypten.

1/4 Der Gaza-Krieg könnte vor dem Ende stehen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Hamas zeigt Interesse an Einigung mit Israel für Gaza-Krieg-Ende

Forderungen: Israels Militäraktivitäten einstellen und aus Gaza zurückziehen

AFP Agence France Presse

Die Hamas ist einem ihrer hochrangigen Vertreter zufolge bei den bevorstehenden indirekten Verhandlungen über ein Ende des Gaza-Kriegs in Ägypten «sehr interessiert» an einer Einigung mit Israel. Die islamistische Palästinenserorganisation wolle «unverzüglich» mit dem Austausch der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge beginnen, sagte der Hamas-Vertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Dies solle «unter Berücksichtigung der Bedingungen vor Ort» erfolgen.

Ziel der Verhandlungen sei es zunächst, «den Zeitplan für die Vorbereitung der Bedingungen vor Ort für die Überstellung» der israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen zu besprechen, sagte er weiter. Dies sei dann die «Vorstufe» für die Einleitung des Austauschs der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge.

Karten mit Rückzugsrouten und Zeitplänen

Die Hamas habe während der Gespräche mit den Vermittlern darauf bestanden, dass Israel sämtliche militärischen Aktivitäten «in allen Gebieten des Gazastreifens» einstellen und sich aus der Stadt Gaza zurückziehen müsse, sagte der Hamas-Vertreter weiter. Dazu gehörten demnach auch «alle Luft-, Aufklärungs- und Drohnenaktivitäten». Parallel dazu würden dann auch die Hamas und ihre Verbündeten «ihre Militäroperationen und Aktionen einstellen».

Weitere Forderungen der Hamas bei den Verhandlungen betreffen dem Funktionär zufolge zeitgleich zur Geisel-Freilassung von Israel vorzulegende Karten mit Rückzugsrouten und Zeitplänen. Die Hamas-Unterhändler würden überdies Listen mit palästinensischen Häftlingen vorlegen, die im Gegenzug aus israelischen Gefängnissen freikommen sollen.

Trumps Plan teilweise zugestimmt

Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel und dem daraus folgenden Gaza-Krieg werden Verhandlungsführer beider Seiten am Sonntag zu indirekten Gesprächen in Kairo erwartet. Die aus Katars Hauptstadt Doha anreisenden Hamas-Unterhändler würden voraussichtlich am Sonntag in Kairo eintreffen, sagte der Hamas-Vertreter. Anschliessend würden sie in den ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich weiterreisen, um an indirekten Verhandlungen mit der israelischen Delegation teilzunehmen.

Die Hamas hatte am Freitag Trumps 20-Punkte-Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs teilweise zugestimmt und dabei insbesondere eine Freilassung der israelischen Geiseln zugesagt, die sich noch in ihrer Gewalt befinden. Die Hamas ging aber zunächst nicht auf ihre in dem Plan ebenfalls vorgesehene Entwaffnung ein.