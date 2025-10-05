Israels Luftabwehr fängt kurz vor Gesprächen über Gaza-Friedensplan eine jemenitische Rakete ab. Es kam zu einem Luftalarm in mehreren Regionen, auch nahe dem Flughafen Ben Gurion. Keine Verletzten oder Schäden wurden gemeldet.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Vor Gesprächen über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ist eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete von Israels Luftabwehr abgefangen worden. Die israelische Armee teilte mit, zuvor habe es in verschiedenen Regionen Israels Luftalarm gegeben. Darunter war nach Angaben des Zivilschutzes auch die Umgebung des internationalen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv. Es gab keine Berichte über Verletzte oder Sachschäden.

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 attackiert die jemenitische Huthi-Miliz Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen – nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Die vom Iran unterstützte Miliz zielt dabei auch häufig auf die Flughäfen Ben Gurion bei Tel Aviv und Ramon im Süden des Landes.

Gespräche in Ägypten

Israel greift im Gegenzug Ziele im 2000 Kilometer entfernten Jemen an, die nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Huthi stehen. Bei der letzten Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas hatten auch die Huthi ihre Angriffe vorübergehend eingestellt.

Am Montag werden in Ägypten Vertreter Israels und der Hamas zu Gesprächen über einen Austausch der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gegen palästinensische Gefangenen erwartet.