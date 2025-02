Störaktion bei AfD-Wahlkampf – mehrere Verletzte

An einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Aschaffenburg kam es zu tumultartigen Szenen. Drei Männer warfen lärmende Geräte in die Stadthalle, wodurch zwei Frauen verletzt wurden. Eine AfD-Teilnehmerin attackierte zudem eine Störerin.

1/2 An einer Wahlkampfveranstaltung der AfD kam es zu Protest. Foto: Google Maps

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei Störaktionen einer Wahlkampfveranstaltung der AfD im bayerischen Aschaffenburg sind drei Menschen verletzt worden. Drei Männer warfen am Donnerstagabend elektronische Geräte in die Aschaffenburger Stadthalle, die laute Töne abgaben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag in Würzburg mitteilte.

Durch den Lärm seien zwei Frauen im Alter von 24 und 64 Jahren aus dem Kreis der Teilnehmer der AfD-Veranstaltung leicht verletzt worden.

Teilnehmerin attackiert Störerin

Im Anschluss hätten zwei Frauen die Veranstaltung durch laute Zwischenrufe gestört. Eine 46 Jahre alte Teilnehmerin habe daraufhin eine der Störerinnen – eine 27-Jährige – attackiert und leicht verletzt. Die rivalisierenden Gruppen seien von Sicherheitskräften schliesslich getrennt und an die Polizei übergeben worden.

An der AfD-Veranstaltung nahmen den Angaben zufolge etwa 90 Menschen teil, an einer Gegenversammlung auf dem Schlossplatz etwa 200 Menschen. Gegen fünf Störer leitete die Polizei Verfahren wegen Verstössen nach dem Versammlungsgesetz ein, drei von ihnen müssen sich ausserdem wegen Körperverletzung verantworten. Auch die 46-jährige AfD-Teilnehmerin muss sich nach ihrer Attacke auf eine Störerin wegen Körperverletzung verantworten.