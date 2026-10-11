Frau (†21) stirbt beim Bungee-Jumping in Deutschland

Eine 21-Jährige ist in einem ehemaligen Steinbruch in Nordrhein-Westfalen bei einem selbst gebauten Bungee-Sprung tödlich verunglückt.

Darum gehts Eine 21-Jährige starb in NRW bei einem Bungee-Sprung

Sie prallte in einem alten Steinbruch gegen eine Felswand

Vier Begleiter standen nach dem Unfall unter Schock

Gabriel Knupfer Redaktor News

Tragischer Unfall in einem ehemaligen Steinbruch in Nordrhein-Westfalen: Eine Frau (†21) prallte am Samstag bei einem Bungee-Sprung in eine Felswand, wie der Sender WDR berichtet. Rettungskräfte versuchten sie vergebens zu reanimieren. Sie starb noch am Unfallort.

Die Polizei ging zunächst von einem Kletterunfall aus. Erst später stellte sich heraus: Die Gruppe hatte sich selbst eine Bungee-Vorrichtung gebaut. Ein erster Sprung sei geglückt, dann kam es zu dem fatalen Vorfall.

Die vier Begleiter der Getöteten blieben unverletzt. Sie wurden von Notfallseelsorgern der Feuerwehr betreut.