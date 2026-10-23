In der Region Paris hat ein Mann am Freitag aus einem Auto geschossen. Mindestens eine Person kam ums Leben.

Janine Enderli Redaktorin News

Schüsse, ein flüchtendes Auto, und viele Verletzte: Am Freitag schoss ein Mann aus einem fahrenden Auto. Eine Person starb, vier wurden verletzt.

Der mutmassliche Täter wurde festgenommen. Das Motiv des Mannes ist unklar. Jedoch hat die Anti-Terrorismus-Einheit ihre Ermittlungen aufgenommen.

Zunächst fielen Schüsse in der Gemeinde Trappes, dann fuhr der Mann den Angaben nach weiter in die angrenzende kleine Gemeinde La Verrière. Der Täter schoss «wahllos» und sei kurz davor gewesen «ein Massaker» anzurichten, sagte Ali Rabeh, Bürgermeister von Trappes, gegenüber dem Sender BFMTV. Er berichtete weiter, unter den Verletzten befinde sich ein 12-jähriges Mädchen, das von mehreren Kugeln getroffen wurde.