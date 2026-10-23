Eskalieren die Proteste in Frankreich erneut?

Frankreich stellt sich am Samstag auf landesweite Proteste mit bis zu 500'000 Teilnehmenden ein. Wegen befürchteter Angriffe auf öffentliche Gebäude und Plünderungen mobilisiert der Staat 70'000 Einsatzkräfte.

Darum gehts Frankreich mobilisiert am Samstag rund 70'000 Polizisten und Gendarmen gegen neue schwere Krawalle

Der Inlandsgeheimdienst erwartet am Samstag 400'000 bis 500'000 Demonstrierende im ganzen Land

Neben Spezialeinheiten setzt die Regierung Helikopter und Drohnen am Boden und in der Luft ein

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag stehen Frankreich erneut weitreichende Proteste bevor. Einer internen Analyse des Territorialgeheimdienstes zufolge wird im gesamten Land mit 400'000 bis 500'000 Demonstranten gerechnet.

Die Behörden befürchten dabei gezielte Angriffe auf öffentliche Gebäude und Staatssymbole sowie opportunistische Plünderungen. Aus Angst vor Sachbeschädigungen und Übergriffen organisieren erste Geschäftsleute bereits Vorkehrungen zum Selbstschutz. Auch wurde das Spiel PSG-Lyon verschoben.

Um Ausschreitungen zu verhindern, greift der Staat zu einem Grossaufgebot. Landesweit werden 70'000 Polizisten und Gendarmen im Einsatz sein. Neben regulären Einheiten stehen hochspezialisierte Kräfte bereit. Ergänzt wird das Sicherheitskonzept durch lückenlose Luftüberwachung mittels Helikoptern und Drohnen.

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