Auf ihrem Vormarsch haben syrische Milizen den Gouverneurspalast von Baschar al-Assad in Aleppo erobert. Dort sollen sie persönliche Fotos gefunden haben.

Foto von Diktator in Badehose im Gouverneurspalast gefunden

1/4 Dieses Foto von Assad wollen Rebellen in Aleppo gefunden haben. Foto: x

Auf einen Blick Rebellen erobern Gebiete in Syrien, rücken auf Homs vor

Bild von Assad in Badehose angeblich im Gouverneurspalast gefunden

Eine Allianz aus eigentlich rivalisierenden Rebellen hat in Syrien überraschend schnell grosse Gebiete im Nordwesten eingenommen und rückt nach Kämpfen um Aleppo und Hama nun in Richtung Homs vor. Dort könnte eine entscheidende Schlacht stattfinden, mit möglicherweise schweren Folgen für Staatschef Baschar al-Assad.

Nach der Eroberung des Gouverneurspalasts in Aleppo haben die von Islamisten angeführten Milizen auf den sozialen Medien ein Bild veröffentlicht. Darauf soll ganz links Machthaber Assad zu sehen sein – bekleidet nur mit einer Badehose.

Ist Assads Schwager zu sehen?

Neben ihm zwei weitere Frauen sowie ein Mann. Bei Letzterem handelt es sich möglicherweise um Assads Schwager Asef Shawkat, wie die «Bild» schreibt. Dieser war bis zu seinem Tod 2012 Verteidigungsminister. Ob es sich beim Bild tatsächlich um eine Aufnahme von Assad handelt und ob diese im Gouverneurspalast gefunden wurde, kann nicht abschliessend geklärt werden.

Doch was soll eine solche Veröffentlichung bewirken? Viele sehen darin eine Demütigung des Diktators, der sich sonst staatsmännisch und stark in Szene setzt. Die Rebellen könnten darauf abzielen, Assads Ansehen in der Gesellschaft sowie die Moral seiner Unterstützer weiter zu schwächen.