Bei einem Unfall auf dem US-Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower vor der Küste Virginias haben sich zwei Piloten per Schleudersitz gerettet; vier Besatzungsmitglieder an Deck wurden verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwischenfall auf USS Eisenhower vor Virginia, zwei Piloten gerettet

Vier Besatzungsmitglieder verletzt, ein Matrose im Spital behandelt

Unfallursache unklar, keine Details zum Zustand des Flugzeugs

Guido Felder Ausland-Redaktor

An Bord des US-Flugzeugträgers USS Dwight D. Eisenhower ist es am Sonntagabend Ortszeit vor der Küste von Virginia zu einem Zwischenfall bei der Landung eines Flugzeugs gekommen. Zwei Marineflieger des Geschwaders Carrier Air Wing 3 betätigten den Schleudersitz und wurden anschliessend von Such- und Rettungspersonal geborgen. Beide Piloten wurden sicher zurück auf das Schiff gebracht und dort medizinisch untersucht.

Bei dem Vorfall wurden zudem vier Besatzungsmitglieder an Bord verletzt. Sie werden medizinisch versorgt. Ein Matrose wurde zur Behandlung nicht lebensgefährlicher Verletzungen in ein Krankenhaus in der Region Norfolk gebracht.

Weitere Details zum Zustand des Flugzeugs oder der genauen Unfallursache wurden in der Mitteilung der US-Marine nicht genannt.