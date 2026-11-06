Beim Absturz eines Kleinflugzeugs über der A2 nordöstlich von Magdeburg sind am Freitagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine geriet in Vollbrand, die Ursache ist noch unklar.

Darum gehts Bei Magdeburg ist am Freitag ein Ultraleichtflugzeug über der A2 abgestürzt und in Brand geraten

Rettungskräfte bargen zwei Insassen tot, die Autobahn wurde nach dem Absturz vor Ort gesperrt

Die Ursache des Absturzes ist unklar, die Maschine war um 12.30 Uhr in Schleswig-Holstein gestartet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Über der Autobahn A2 nordöstlich von Magdeburg (D) schraubt sich am Freitagnachmittag eine dicke Rauchsäule in den Himmel. Grand dafür ist der tragische Absturz eines Kleinflugzeuges. Zwei Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Aufnahmen auf den sozialen Medien zeigen, wie die Maschine nach ihrem Absturz in Flammen steht. «Das Flugzeug geriet im Zuge des Absturzes in Vollbrand. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden zwei Insassen tot von Rettungskräften geborgen», erklärte ein Polizeisprecher der «Bild».

Start in Schleswig-Holstein

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.48 Uhr. Die betroffene Autobahn wurde nach dem Absturz von der Polizei gesperrt. Der Einsatz der Rettungskräfte ist aktuell noch am Laufen. Das Heck der Maschine lag nach dem Absturz auf der Fahrbahn. Andere verbrannte Teile des Flugzeugs lagen verstreut darum herum.

Laut Informationen des Portals «Flightradar» handelte es sich bei der Maschine um das Ultraleichtflugzeug Aerostyle Breezer mit zwei Sitzen. Laut den Angaben startete die Maschine kurz nach 12:30 Uhr auf einem Flugplatz im Bundesland Schleswig-Holstein. Die Gründe des Absturzes sind aktuell noch unklar.