Ein Flugzeug auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv hat einen Notruf abgesetzt und fliegt nach Saudi-Arabien. Die Lage ist unklar. Israelische Medienberichte sprechen von einer möglichen Entführung. Kampfjets stiegen auf.

Pilot setzt auf Weg nach Tel Aviv Entführungs-Notruf ab

Pilot setzt auf Weg nach Tel Aviv Entführungs-Notruf ab

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Flydubai auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv hat am Mittwoch einen internationalen Notfallcode und anschliessend zwei Entführungscodes gesendet. Daraufhin stiegen israelische Kampfflugzeuge auf. Die Maschine wurde über Jordanien und Saudi-Arabien umgeleitet. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.

Der Flydubai-Flug war am Mittwochvormittag in Dubai gestartet und sollte nach Tel Aviv fliegen. Während des Fluges setzte die Maschine zunächst den Transpondercode 7700, der einen allgemeinen Notfall signalisiert. Anschliessend wurde der Code 7500 übermittelt, der international für eine mutmassliche Flugzeugentführung steht. Offenbar wurde dieser Code anschliessend noch ein zweites Mal gesendet.

Kampfjets steigen auf

Nach Angaben des israelischen Nachrichtenportals N12 wurden daraufhin Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe alarmiert und zu dem Passagierflugzeug entsandt. An Bord der Maschine sollen sich rund 180 Passagiere befinden.

Den vorliegenden Flugverfolgungsdaten zufolge kreiste das Flugzeug zunächst über jordanischem Gebiet, bevor es in Richtung Saudi-Arabien umgeleitet wurde. Aktuell besteht offenbar kein Kontakt zur Maschine.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Verteidigungsminister Israel Katz und Verkehrsministerin Miri Regev sollen sich angesichts der Lage zu dringenden Beratungen getroffen haben.

Auch saudi-arabische Kampfjets sollen aufgestiegen sein.

+++Update folgt+++