Darum gehts
- Eurowings-Flugzeug musste in Hamburg am 10. April notlanden
- Triebwerksausfall führte zur Rückkehr kurz nach Start Richtung London
- 130 Passagiere betroffen, Flughafen war gesperrt und verspätet geöffnet
Aufregung am Hamburger Flughafen: Wie «Bild» berichtet musste ein Eurowings-Flugzeug am Freitag kurz nach dem Start in der Hansestadt notlanden. Der Airbus A319 startete am Nachmittag ordnungsgemäss Richtung London, als plötzlich technische Probleme auftraten.
Die Cockpit-Crew entschied sich dazu, umzukehren, und landete kurze Zeit später wieder in Hamburg. Wie «Bild» weiter schreibt, soll es zu einem Triebwerksausfall gekommen sein. Offizielle Angaben dazu gibt es vonseiten der Airline und des Flughafens jedoch noch nicht.
Flughafen gesperrt
Für die 130 Passagiere an Bord dürfte die Notlandung sicherlich ein Schreck gewesen sein. Nach einer sicheren Notlandung steht die Eurowings-Maschine nun auf dem Rollfeld und wird von der Feuerwehr abgesichert. Am Flughafen Hamburg kommt es derzeit zu beträchtlichen Einschränkungen. Zunächst war der Flughafen gesperrt.
Es ist mit Verspätungen zu rechnen.