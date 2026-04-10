Notlandung in Hamburg! Ein Eurowings-Flugzeug mit 130 Passagieren musste am Freitag nach einem Triebwerksausfall kurz nach dem Start zurückkehren. Der Flughafen wurde vorübergehend gesperrt, es kommt zu Verspätungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eurowings-Flugzeug musste in Hamburg am 10. April notlanden

Triebwerksausfall führte zur Rückkehr kurz nach Start Richtung London

130 Passagiere betroffen, Flughafen war gesperrt und verspätet geöffnet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung am Hamburger Flughafen: Wie «Bild» berichtet musste ein Eurowings-Flugzeug am Freitag kurz nach dem Start in der Hansestadt notlanden. Der Airbus A319 startete am Nachmittag ordnungsgemäss Richtung London, als plötzlich technische Probleme auftraten.

Die Cockpit-Crew entschied sich dazu, umzukehren, und landete kurze Zeit später wieder in Hamburg. Wie «Bild» weiter schreibt, soll es zu einem Triebwerksausfall gekommen sein. Offizielle Angaben dazu gibt es vonseiten der Airline und des Flughafens jedoch noch nicht.

Flughafen gesperrt

Für die 130 Passagiere an Bord dürfte die Notlandung sicherlich ein Schreck gewesen sein. Nach einer sicheren Notlandung steht die Eurowings-Maschine nun auf dem Rollfeld und wird von der Feuerwehr abgesichert. Am Flughafen Hamburg kommt es derzeit zu beträchtlichen Einschränkungen. Zunächst war der Flughafen gesperrt.

Es ist mit Verspätungen zu rechnen.