Bizarre Szene am Flughafen von Vatry, Frankreich: Ein Ryanair-Flugzeug startete ohne Passagiere nach Marokko. Was war der Grund für den Leerflug?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Ryanair-Flug von Vatry (F) nach Marrakesch flog am 14. April komplett leer

Grund: Kein verfügbares Personal, 192 Passagiere blieben am Boden

Ein Paar verlor 1400 Franken für Geburtstagsreise ihrer behinderten Tochter War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Was war da denn los? Der Flughafen Vatry in der französischen Region Marne war am vergangenen Dienstag Schauplatz eines kuriosen Vorfalls. Eine Ryanair-Maschine startete komplett leer. 192 Passagiere blieben am Boden, anstatt nach Marrakesch in Marokko zu fliegen. Der Rundfunksender franceinfo berichtete zuerst darüber.

Als die Reisenden gerade einsteigen wollten, wurde ihnen der Zugang zur Kabine verwehrt. Die bizarre Begründung: Es stehe nicht genügend Personal zur Verfügung. Der Flughafen Vatry sei von der Fluggesellschaft völlig überrascht worden, da diese ihn nicht über die Situation informiert habe.

Geburtstagsreise für behinderte Tochter

Flughafenchef Fabrice Pauquer schilderte gegenüber «ICI Grand-Est» die unglaubliche Episode: «Als wir den Check-in für die Passagiere öffneten, war kein Team da», erklärte er. «Wir erfuhren, dass alle im Krankenstand waren.»

Unter den Passagieren war die Wut verständlicherweise spürbar. Ein Paar berichtete franceinfo, dass es fast 1500 Euro (etwa 1400 Franken) für Flugtickets ausgegeben hatte, um seiner behinderten Tochter eine Geburtstagsreise zu ermöglichen.

«Das ist empörend!»

Die Mutter verbarg ihre Enttäuschung nicht: «Das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, solange wir auf dieser Erde sind, ist, mit ihr zu reisen. Das war etwas, was wir uns so sehr für sie gewünscht haben. Leider ist jetzt alles ruiniert. Deshalb ist sie sehr verbittert.»

Auch andere Passagiere äusserten ihren Unmut in den sozialen Medien. «Das ist empörend!», schrieb ein Passagier auf Facebook. Ryanair äusserte sich bislang nicht zum Vorfall.