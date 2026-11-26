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Ausland
Flug nach Chicago: Mann will Flugzeugtür öffnen
Wollte Flugzeugtür öffnen
Hier überwältigen Passagiere und Crew den Randalierer
Auf einem Flug von San Diego nach Chicago wollte ein Mann eine Flugzeugtür öffnen. Er wurde überwältigt.
Publiziert: 11:53 Uhr
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