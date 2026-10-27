Ein Flug von Krakau nach Oslo musste kurz vor dem Start abgebrochen werden. Ein 32-jähriger Passagier soll sich aggressiv verhalten und die Anweisungen der Crew ignoriert haben. Die Grenzwache nahm ihn vom Flug.

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Ein Flug von Krakau nach Oslo nahm diesen Mittwoch eine unerwartete Wendung: Statt abzuheben, kehrte das Flugzeug auf dem Rollfeld um und fuhr zurück zur Parkposition. Der Grund war das Verhalten eines Passagiers, der laut Angaben der polnischen Grenzwache die Anweisungen des Bordpersonals missachtet haben soll.

Crew alarmierte den Kapitän

Der 32-jährige Pole aus Danzig habe sich aggressiv verhalten und den Aufforderungen der Crew nicht Folge geleistet. Das Bordpersonal meldete den Vorfall dem Kapitän. Dieser entschied, den Start abzubrechen und das Flugzeug zurück zum Vorfeld zu bringen.

Die Crew forderte daraufhin Beamte der Grenzwache an, die zum Flugzeug kamen. Nach Angaben der Behörde hatte sich die Situation so weit zugespitzt, dass ein Start nicht mehr infrage kam.

Passagier musste am Boden bleiben

Als die Einsatzkräfte eintrafen, beruhigte sich der Mann offenbar. Er befolgte die Anweisungen der Beamten und verliess das Flugzeug ohne weiteren Widerstand. Anschliessend wurde er zu den Diensträumen der Grenzwache gebracht.

Die Behörden büssten den 32-Jährigen wegen der Störung des Flugbetriebs. Auf den Flug nach Oslo durfte er nicht mehr zurückkehren.

Weitere Kosten könnten folgen

Für den Mann könnte der Vorfall noch teurer werden. Laut Grenzwache kommen weitere finanzielle Forderungen infrage. Die Fluggesellschaft oder andere betroffene Passagiere könnten Schadenersatz verlangen, falls ihnen durch die Störung Kosten entstanden sind.

Wie stark sich der Zwischenfall auf den weiteren Flugplan auswirkte, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

Dieser Artikel stammt vom polnischen Nachrichtenportal Fakt.pl, welches zu Ringier Medien gehört.