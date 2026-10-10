«Bestriechender Ort der Welt» sucht bezahlten Schmöcker

Eine Inselgruppe in Finnland bewirbt sich als bestriechender Ort der Welt – um dies zu beweisen, sucht sie nun einen Schmöcker oder eine Schmöckerin, der oder die nichts anderes macht, als sich wortwörtlich durch die Gegend zu schnüffeln. Und das gegen Bezahlung!

Darum gehts Finnische Turku Archipel-Inseln suchen einen Schmöcker oder eine Schmöckerin

Lohn: 2000 Euro. Man darf keine Saunaallergie haben und muss erwachsen sein

Bewerbungen bis Ende Oktober möglich

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Fünf bis sieben Tage in der rauen Natur Finnlands, Reise- und Unterkunftskosten gehen auf den Arbeitgeber und tun muss man ausser etwas in der Gegend rumzuschnüffeln nichts – und das alles für einen Lohn in der Höhe von 2000 Euro. Was sich wie ein Traum anhört, kann für eine glückliche Nasenträgerin oder einen glücklichen Nasenträger tatsächlich Realität werden.

Die finnische Inselgruppe Turku-Archipel im Süden des Landes bewirbt sich als «bestriechender Ort der Welt». Um dies unabhängig überprüfen zu lassen, sucht sie nun einen Schmöcker oder eine Schmöckerin.

«Du brauchst kein Diplom einer Parfümschule»

«Wir glauben, dass der Turku-Archipel das am besten duftende Reiseziel der Welt ist. Nicht Paris. Auch nicht Athen, egal was manche Listen behaupten», heisst es in der Jobbeschreibung. «Aber eine solche Behauptung muss bewiesen werden, und unsere eigenen Nasen sind hoffnungslos voreingenommen. Deshalb stellen wir jemanden ein, der es nicht ist.»

Die einzige Anforderung an Bewerbende: Man muss eine Nase haben und mindestens 18 Jahre alt sein. «Du brauchst kein Diplom einer Parfümschule. Du brauchst eine Nase für die schönen Dinge des Lebens, den Mut, dich dort hinzuwagen, wo andere sich nicht hinwagen, und das Selbstvertrauen, vor der Kamera darüber zu sprechen.»

Da man – typisch finnisch – für den Job auch in einigen Saunen rumschnüffeln muss, sollte man zudem nicht gegen die Schwitzstuben allergisch sein.

Bewerbung noch bis Ende Monat

Und was macht man denn da genau? «Als unsere ‹Nase› folgst du deiner Nase über die Inseln und bewertest die Düfte des Archipels – von Meeresluft und Kiefernwäldern bis hin zu Saunen und frisch gebackenem Brot», heisst es im Jobinserat.

«Du beschreibst und analysierst, was du riechst, und zwar so, dass andere Menschen es auch riechen wollen. Und du dokumentierst all das selbst per Video und Fotos, die ‹Visit Turku Archipelago› in seinen sozialen Medien und anderen Kanälen verwenden wird.»

Bis zum 25. Oktober kann man sich bewerben. Am 17. November wird die glückliche Nase dann bekannt gegeben, bevor es im Mai oder Juni 2027 dann auf Schnüffeltour nach Finnland geht.