Spektakuläre Diebestour in Liechtenstein: Sie stahlen Autos, Bargeld und einen Tresor, bevor sie in Österreich festgenommen werden konnten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unbekannte Täter begingen Einbrüche in Liechtenstein, festgenommen in Salzburg (Ö).

Die Diebe entwendeten zwei Autos, Bargeld und einen Kleintresor.

Das gestohlene Auto wurde in Salzburg sichergestellt, zwei Verdächtige gefasst.

Marian Nadler Redaktor News

In der Nacht von Sonntag auf Montag zogen unbekannte Täter eine kriminelle Spur durch Liechtenstein. Festgenommen wurden die mutmasslichen Täter schliesslich in Salzburg (Ö). Das schreibt die Liechtensteiner Landespolizei in einer Medienmitteilung.

Gegen 2.54 Uhr brach die zunächst unbekannte Täterschaft in eine Autogarage in Balzers ein. Dort entwendete sie ein Fahrzeug sowie Kontrollschilder. Anschliessend fuhren die Täter mit dem gestohlenen Personenwagen zu einer weiteren Garage im selben Ort. Dort stellten sie das gestohlene Fahrzeug ab, brachen gegen 3.20 Uhr in die Garage ein und entwendeten einen anderen Personenwagen. Das zuvor gestohlene Fahrzeug liessen sie am Tatort zurück.

Im Anschluss fuhren die Gangster nach Vaduz zu einer Tankstelle und verschafften sich gegen 3.40 Uhr Zutritt ins Gebäudeinnere. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie einen Kleintresor, welcher einige Zeit später in Mauren aufgefunden werden konnte. Durch die Ermittlungen der Landespolizei und die rasch eingeleitete Fahndung konnten das gestohlene Fahrzeug noch am gleichen Tag in Salzburg angehalten und zwei verdächtige Personen festgenommen werden.