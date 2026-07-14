Ein Felsbrocken löste sich am Montagnachmittag in Slowenien und traf eine Schweizer Familie. Der Vater wurde schwer verletzt, Mutter und Kind leicht. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Felssturz an der Soča verletzte Schweizer Familie am Montagnachmittag in Slowenien

Vater schwer verletzt, Mutter und dreijähriges Kind leicht verletzt

Einsatzkräfte und Helikopter brachten drei Verletzte in zwei Spitäler

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Badeausflug an den beliebten Fluss Soča (in Italien Isonzo) in Slowenien endete am Sonntag dramatisch: In der Nähe des Campingplatzes Lazar bei Kobarid löste sich gegen 15 Uhr ein grosser Felsbrocken aus einem Hang und stürzte in Richtung Fluss, wie slowenische Medien berichten.

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich eine Schweizer Familie gerade in dem Fluss auf und wurde von einzelnen Gesteinen getroffen.

Der Vater erlitt dabei schwere Verletzungen an einem Arm. Ein Rettungshelikopter brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Ljubljana.

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Mutter und Kind (3) leicht verletzt

Die Mutter sowie das dreijährige Kind wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Šempeter gebracht. Eine weitere Tochter der Familie blieb glücklicherweise unverletzt.

Im Einsatz standen die Feuerwehr aus Kobarid, die Bergrettung aus Tolmin sowie der Rettungsdienst. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang des Felssturzes aufgenommen.

Eine entsprechende Blick-Anfrage beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist noch hängig.