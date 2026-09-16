Ein Steuerungsfehler im nicht-nuklearen Bereich legte am Mittwoch den zweiten Block des tschechischen AKW Temelin lahm. Sprecher Marek Sviták kündigte an, dass der Block am Donnerstag wieder ans Netz gehen soll.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Temelin-Kernkraftwerk schaltete zweiten Block am Mittwoch wegen Störung ab

Fehler lag im Steuerungssystem des nicht-nuklearen Anlagenteils

Techniker erwarten Wiederinbetriebnahme am Donnerstag, laut Sprecher Marek Sviták

Marian Nadler Redaktor News

Die Mitarbeiter des Kernkraftwerks Temelin in Tschechien haben am Mittwoch aufgrund einer Störung den zweiten Block des AKW vom Netz genommen. Ursache war eine Fehlfunktion im Steuerungssystem des nicht-nuklearen Teils der Anlage.

Nach Überprüfungen gehen die Techniker davon aus, dass der Block am Donnerstag wieder Strom produzieren wird. Das teilte Marek Sviták, Sprecher des Kernkraftwerks Temelín, gegenüber dem Nachrichtenportal «Denik N» mit.