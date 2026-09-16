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Fehlfunktion im Steuerungssystem
Block von Kernkraftwerk in Tschechien vom Strom genommen

Ein Steuerungsfehler im nicht-nuklearen Bereich legte am Mittwoch den zweiten Block des tschechischen AKW Temelin lahm. Sprecher Marek Sviták kündigte an, dass der Block am Donnerstag wieder ans Netz gehen soll.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Ein Systemfehler betraf am Mittwoch den zweiten Block des AKW in Temelin.
Foto: Wikipedia

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Temelin-Kernkraftwerk schaltete zweiten Block am Mittwoch wegen Störung ab
  • Fehler lag im Steuerungssystem des nicht-nuklearen Anlagenteils
  • Techniker erwarten Wiederinbetriebnahme am Donnerstag, laut Sprecher Marek Sviták
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Marian NadlerRedaktor News

Die Mitarbeiter des Kernkraftwerks Temelin in Tschechien haben am Mittwoch aufgrund einer Störung den zweiten Block des AKW vom Netz genommen. Ursache war eine Fehlfunktion im Steuerungssystem des nicht-nuklearen Teils der Anlage.

Nach Überprüfungen gehen die Techniker davon aus, dass der Block am Donnerstag wieder Strom produzieren wird. Das teilte Marek Sviták, Sprecher des Kernkraftwerks Temelín, gegenüber dem Nachrichtenportal «Denik N» mit.

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