Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Temelin-Kernkraftwerk schaltete zweiten Block am Mittwoch wegen Störung ab
- Fehler lag im Steuerungssystem des nicht-nuklearen Anlagenteils
- Techniker erwarten Wiederinbetriebnahme am Donnerstag, laut Sprecher Marek Sviták
Marian NadlerRedaktor News
Die Mitarbeiter des Kernkraftwerks Temelin in Tschechien haben am Mittwoch aufgrund einer Störung den zweiten Block des AKW vom Netz genommen. Ursache war eine Fehlfunktion im Steuerungssystem des nicht-nuklearen Teils der Anlage.
Nach Überprüfungen gehen die Techniker davon aus, dass der Block am Donnerstag wieder Strom produzieren wird. Das teilte Marek Sviták, Sprecher des Kernkraftwerks Temelín, gegenüber dem Nachrichtenportal «Denik N» mit.