Wut-Welle im Ferien-Paradies! Auf Maui bewirft ein Tourist die heilige Robbe Lani mit einem Stein. Doch die Einheimischen lassen den Tierquäler nicht ungeschoren davonkommen:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Tourist warf auf Maui einen Stein auf Mönchsrobbe Lani

Die bedrohte Robbe ist ein Symbol der Hoffnung nach Bränden 2023

Weltweit nur noch rund 1400 hawaiianische Mönchsrobben existieren

Johannes Hillig Redaktor News

Er zielt, holt aus und wirft. Der Stein schlägt direkt neben der Robbe im Wasser ein. Das Video geht nur wenige Sekunden, sorgt in den USA aber gerade für Wirbel. Ein Tourist hat vergangene Woche in Lahaina auf Maui eine bedrohte hawaiianische Mönchsrobbe namens Lani angegriffen. Zuvor soll sich der Mann am Strand der ruhenden Robbe mehrfach genähert haben, bevor er schliesslich einen faustgrossen Stein in Richtung ihres Kopfes warf.

Der Vorfall ereignete sich an der Front Street, einem zentralen Ort der Gemeinde. Lani, die nach den verheerenden Waldbränden von 2023 zu einem Symbol der Hoffnung und Wiederaufbaukraft der Region geworden ist, geniesst auf der Insel einen besonderen Status. «Er hob einen Stein von der Grösse einer Kokosnuss auf und warf ihn direkt auf den Kopf der Robbe», berichtete Kaylee Schnitze, eine Einheimische, die das Video aufgenommen hat, gegenüber «Hawaii News Now».

Prügel-Video soll im Flugzeug gezeigt werden

Das Video sorgte für einen Sturm der Empörung auf Maui. Die Einheimischen lassen das nicht auf sich sitzen. Ein Mann fackelt nicht lange, stürmt auf den Touristen zu und streckt ihn mit mehreren Schlägen nieder.

Das Video der Abrechnung geht auf Instagram gerade viral. Der Staatssenator Brenton Awa schloss sich der Kritik an und lobte den mutigen Einheimischen, obwohl er Gewalt nicht ausdrücklich gutheisst. Er schlug sogar vor, das Video auf Flügen nach Hawaii zu zeigen, um Touristen vor solchem Verhalten zu warnen.

Die hawaiianische Mönchsrobbe gehört zu den am stärksten gefährdeten Meeressäugetieren der Welt und wird sowohl durch das Bundesgesetz zum Schutz gefährdeter Arten als auch durch das Gesetz zum Schutz von Meeressäugetieren geschützt.