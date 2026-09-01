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Fahrer traut Augen kaum
Töfffahrer fliegt nach Crash durch Bus

Spektakulärer Unfall in Buga, Kolumbien: Ein Motorradfahrer kracht in einen Bus. Wieso er dabei riesiges Glück hatte, siehst du im Video.
Publiziert: vor 38 Minuten
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